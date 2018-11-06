В РАЭК прокомментировали запрет на анонимное пользование мессенджерами

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона может быть бесполезной, учитывая существование в России рынка "серых" sim-карт, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Ранее во вторник правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно документу, при идентификации пользователя мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от него идентификация считается не пройденной, и мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю. Также предусмотрена повторная идентификация при смене номера или сведений об абоненте. Данные правила вступают в силу через 180 дней.

Как рассказал РИА Новости Плуготаренко, проект постановления уже обсуждался в прошлом году, но документ по итогам отраслевого обсуждения не прошел оценку регулирующего воздействия. Проект текущего постановления, по его словам, не появлялся на портале нормативно-правовых актов, и у экспертов не было возможности его обсудить и прокомментировать. Однако утвержденные правила идентичны требованиям проекта, который был внесен прошлой осенью, заметил эксперт.

По его словам, опубликованные правила идентификации пользователей мессенджеров вызывают много вопросов. Так, непонятно, какой конкретно информацией будут обмениваться мессенджеры и операторы связи и каким образом должна быть урегулирована эта информация в части защиты персональных данных и защиты сведений об абоненте. "Если это только сведения о "наличии или отсутствии информации об абоненте"… Такая идентификация на самом деле не дает ничего. Особенно с учетом доступности "серых" sim-карт, которая сохраняется на рынке", — указал эксперт.

"Сама услуга идентификации — коммерческая. Как будет происходить ценообразование? Будет ли правительство регулировать тарифы?", — задается вопросом Плуготаренко.

Кроме того, не ясно, как правила будут действовать в отношении несовершеннолетних и юридических лиц, добавил собеседник агентства.