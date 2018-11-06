В Совфеде прокомментировали новые правила для пользователей мессенджеров

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новые правила идентификации пользователей мессенджеров не нарушают конституционные права граждан и, напротив, повышают их защищённость от киберпреступлений и противоправных действий в сети интернет, заявил РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Правительство РФ во вторник утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, свидетельствует опубликованное постановление кабмина.

"Эта мера необходима, причём это не изобретение России, а практика, принятая в большинстве стран, использующих интернет и мессенджеры", — сказал Башкин.

По его словам, введение новых правил не нарушит конституционные права граждан. "Тайна переписки, то есть содержимое чатов в мессенджерах, будет по-прежнему защищаться Конституцией", — отметил сенатор. Кроме того, по его словам, запрет анонимности в мессенджерах повысит безопасность пользователей сети и "существенно осложнит" использование мессенджеров в деструктивных целях.

Зампред комитета сообщил, что Совфед будет осуществлять мониторинг применения новых правил регистрации в мессенджерах и при необходимости сможет внести в законодательство изменения, если того потребует ситуация.

Согласно утвержденным правилам, при идентификации пользователя мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор, в свою очередь, должен предоставить информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора связи идентификация пользователя считается не пройденной. В таких случаях мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю.

При наличии сведений о номере операторы связи будут вносить в свою базу сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, а также уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. В случае расторжения договора между оператором и абонентом, прошедшим процедуру идентификации, или изменений сведений об абоненте оператор в течение суток уведомляет об этом мессенджер. Сервис, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию.