Мужчины разбираются в технике лучше женщин, показало исследование

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россияне младше 30 лет вдвое чаще пользуются ноутбуками, нежели стационарными компьютерами, а мужчины чуть лучше разбираются в технике, чем женщины, – они реже обращаются за помощью и чаще помогают сами, приводит Фонд "Общественное мнение" результаты исследования.

Опрос проводился среди граждан РФ от 18 лет и старше 23 и 30 сентября 2018 года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 субъектов России. Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

"Мужчины чуть лучше разбираются в технике, чем женщины, – они реже обращаются за помощью и чаще помогают сами", — сообщает ФОМ.

По данным исследования, 76% мужчин дают советы о том, как пользоваться смартфонами кому-то из родственников или знакомых, и только 41% мужчин сами обращаются за помощью при пользовании смартфоном. Среди опрошенных женщин более половины (59%) также помогают родственникам и знакомым пользоваться смартфоном, при этом почти половина (47%) женщин обращается за советом к окружающим при пользовании смартфоном.

В отчете о результатах исследования также отмечается, что россияне до 30 лет вдвое чаще пользуются ноутбуками, чем стационарными компьютерами. По данным опроса, 69% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет имеют в личном пользовании ноутбук или нетбук, при том, что лишь 34% опрошенных имеют стационарный компьютер.

На вопрос "Возникают ли у вас какие-нибудь проблемы, сложности при пользовании смартфоном?" 52% респондентов выбрали ответ "сложностей не возникает". Еще 14% респондентов сообщили, что у них возникают сложности, 4% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 80% россиян в возрасте от 18 до 30 лет помогают людям старше себя научиться пользоваться смартфонами. 61% опрошенных из этой возрастной группы сами не обращаются за советом об использовании смартфонов к другим людям.