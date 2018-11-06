Единую диспетчерскую службу скорой помощи создадут в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи, которая возьмет на себя обработку всех вызовов на территории региона, создадут на территории Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ее создание осуществляется в рамках федеральной программы Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи и будет способствовать доступности медуслуг и жесткому контролю за работой службы. На эти цели направлены средства областного бюджета в размере 10 миллионов рублей. В полную силу Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи области начнет работать во втором квартале 2019 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Разместится Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи в Оренбурге в здании по проспекту Гагарина. Сейчас там завершаются ремонтные работы.

Специалисты создаваемой службы будут обеспечивать координацию и контроль за работой бригад, в первую очередь, в режиме ЧС. В подразделении будут организованы автоматизированные рабочие места диспетчеров, оснащенные необходимой техникой, в том числе навигацией, мобильной радиосвязью и стационарной связью, программным обеспечением.

В настоящее время диспетчерская служба охватывает работу скорой помощи в Кувандыке и Медногорске, Саракташском и Беляевском районах, Бузулуке и Бузулукском районе, Бугуруслане и районе, областном центре и Оренбургском районе.

Всего в Оренбургской области функционируют три станции скорой медицинской помощи — в Оренбурге, Орске и Кувандыке, а также 37 отделений скорой медицинской помощи.

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