Глава КЧР и 800 жителей региона написали "Большой этнографический диктант"

ЧЕРКЕССК, 6 ноя — РИА Новости. Почти 800 жителей Карачаево-Черкесии вместе с главой республики Рашидом Темрезовым приняли участие в Международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

Уровень этнической грамотности на 13 площадках во всех городах и районах республики проверили студенты, школьники, учителя и преподаватели, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Карачаево-Черкесии.

Глава республики написал диктант впервые вместе с учащимися школ города Карачаевска. Об этом он написал на официальной странице в сети Инстаграм, отметив, что его всегда привлекали история и география, а также знание традиции, обычаи и народов родной республики и всей страны.

"Без сомнений, многонациональный народ нашей страны — главное богатство России, а сохранение культуры народов страны, их этнографической составляющей — одна из приоритетных задач государства. Были и непростые вопросы, но все интересные. Теперь будем ждать результатов", — написал глава региона в Инстаграм.

Участниками диктанта стали жители России и зарубежных стран любого возраста, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта можно было в режиме онлайн-тестирования со 2 по 5 ноября.

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