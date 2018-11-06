В Оренбуржье построят 17 детсадов за два года

ОРЕНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Семнадцать детских садов почти на полторы тысячи мест построят в Оренбургской области в ближайшие два года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство будет вестись в рамках федерального проекта по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

"Доступность дошкольного образования один из самых важных вопросов, стоящих перед главами регионов. В Оренбуржье за последние восемь лет созданы более 26 тысяч мест для дошкольников, образовательными услугами обеспечены все дети от 3 до 7 лет и 96% детей до 3 лет. Эта работа продолжается", — цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Начиная с 2010 года, в регионе построены 33 детских сада на 3,5 тысячи мест в 27 муниципальных образованиях области, на эти цели были направлены около 2,5 миллиардов рублей. Капитально отремонтирован 341 детсад или половина всех дошкольных образовательных организаций области. На это затрачены более 3 миллиардов рублей.

В декабре этого года для детей ясельного возраста будут введены в строй три новых объекта: два в Оренбурге на 300 мест каждый и один в поселке Тоцкое Второе на 75 мест.

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