Ростовский губернатор объявил 2019-й Годом народного творчества в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил будущий год в регионе Годом народного творчества.

"В Ростовской области 2019-й я объявляю Годом народного творчества. Убежден, культура и языки народов, живущих в Ростовской области, — это наше богатство, стратегический ресурс развития", — цитирует правительство области слова губернатора.

Голубев отметил, что столетиями в регионе накапливался опыт добрососедства, формировались традиции межэтнического и межрелигиозного сотрудничества, что является хорошей основой для консолидации общества.

"Этническое многообразие Донского края наполнит предстоящий год особым звучанием. Он начнется с "Донского культурного марафона", который продлится весь 2019-й год и завершится в 2020-м — в год 75-летия Победы", — добавил губернатор. Текущий год в области проходит как Год детского спорта.

В минувшие выходные в Ростовской области состоялось более 700 мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, в том числе III Конгресс народов Дона, международная научно-практическая конференция, всероссийский фестиваль песен и танцев народов России, собравший в течение дня более 10 тысяч человек. Также в области прошли большой этнографический диктант, просветительские лекции в школах, межэтнические спортивные игры, выставки национальных культур, обрядов, кухонь, фестиваль песен и танцев народов России.

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