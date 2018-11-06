ТВЕРЬ, 6 ноя — РИА Новости. В Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года и в которую попадают прославленные уроженцы региона, занесены имена поэта, лауреата госпремии СССР, заслуженного деятеля искусств, почетного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дементьева и почетного гражданина Тверской области, первого секретаря Калининского обкома КПСС в 1960 — 1978 годах Николая Корыткова, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века, песни на его стихи вошли в репертуар Евгения Мартынова, Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко, Валентины Толкуновой и других популярных артистов.

"Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Сохранение творческого наследия Дементьева — важная задача в масштабах региона и всей страны", — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Он добавил, что по инициативе Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году пятилетие.

Глава региона отметил, что за период руководства областью Николая Корыткова Верхневолжье стремительно развивалось, были созданы и начали работать десятки предприятий промышленности и энергетики, построены новые микрорайоны, театры и цирк, вузы, областная больница, тысячи километров дорог и много других объектов.

"Николай Корытков поставил высокую планку, на которую необходимо равняться всем. В первую очередь он решал общественные задачи, а не личные. Результатом такой работы стало устойчивое экономическое развитие области. Об этом говорят многочисленные отзывы жителей. А оценка народа — это лучшая память", — сказал Руденя.

По сообщению пресс-службы, депутаты Тверской городской думы приняли решение о переименовании улицы Володарского — отныне улица, расположенная в историческом центре Твери, будет носить имя поэта Андрея Дементьева. Инициатором переименования улицы выступил Международный общественный фонд "Российский фонд мира", первым зампредом председателя которого долгое время являлся Дементьев.

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