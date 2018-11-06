Новосибирский аэропорт "Толмачево" могут назвать именем Чкалова или Сухого

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Летчик-испытатель Валерий Чкалов и авиаконструктор Павел Сухой вошли в список известных людей, чьи имена могут быть присвоены новосибирскому международному аэропорту "Толмачево", сообщает во вторник правительство Новосибирской области.

Жители Новосибирской области на втором этапе конкурса имели возможность предложить свои варианты имен выдающихся соотечественников, которые могли дополнить первичный список, сформированный Общественной палатой региона по итогам публичных обсуждений на открытых площадках. В итоге был сформирован список из десяти человек.

"В лонг-лист по результатам второго этапа конкурса вошли маршал авиации Александр Покрышкин, один из главных организаторов СО РАН Михаил Лаврентьев, известный советский российский кардиолог и кардиохирург Евгений Мешалкин, писатель Николай Гарин-Михайловский, дирижер Арнольд Кац, летчик-испытатель Георгий Байдуков, выдающийся ученый-химик Валентин Коптюг, авиаконструктор Павел Сухой, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов, выдавшийся хирург Яков Цивьян", — говорится в сообщении.

Сейчас проходит третий этапа конкурса, в рамках которого в ходе социологических опросов определится тройка лидеров. Финальное голосование стартует 12 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя".

В рамках всероссийского проекта "Великие имена России" россияне выберут имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации.