Эксперт прокомментировал идею проверки клиентов мессенджеров

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Необходимо сначала ввести уголовную ответственность в РФ за незаконную продажу sim-карт, а потом уже говорить о проверке идентификации пользователей мессенджеров, считает юрист Дмитрий Борзых.

Ранее газета "Известия" сообщила, что правительство РФ разработало проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи для того, чтобы сервисами мог пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона.

"Инициатива отличная, но пока власти не введут уголовную ответственность за продажу sim-карт без документов, все это бессмысленно. Если "левую" симку можно купить в переходе, то как операторы смогут отслеживать владельцев? Никак. А их сейчас где только не продают", — прокомментировал РИА Новости проект закона юрист.

По его словам, требуется вводить не просто штрафные санкции, а реальный срок за подобные проступки. "С этим стопроцентно согласятся и сами операторы сотовой связи. Для них такое нововведение значительно упростит контроль за распространением sim-карт", — добавил эксперт.