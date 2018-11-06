Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Погода в Москве на текущей неделе будет солнечной и без осадков, самым теплым днем окажется среда, когда температура воздуха в городе поднимется до 9 градусов выше ноля, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"До конца недели погода в Москве будет держаться солнечная, сухая. Сегодня в Москве до 5-7 градусов выше ноля, по области до плюс 3 — плюс 8 градусов. Завтра днем будет самый теплый день, когда температура воздуха прогреется до 4-9 градусов выше ноля, ночью местами в окрестностях могут быть заморозки", — сказал Тишковец РИА Новости во вторник.

По данным центра погоды, в последующие дни температура воздуха будет идти на понижение и к выходным дойдет до плюс 2 — плюс 7 градусов в столице и до плюс 1 — плюс 6 градусов по области.

"Будет очень солнечно и никаких осадков", — отметил синоптик.