МОСКВА, 6 ноя— РИА Новости. Реализовать идентификацию россиян в мессенджерах по номеру телефона будет технически сложно, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Во вторник газета "Известия" сообщила, что правительство РФ разработало правила проверки пользователей мессенджеров, согласно которым сервисами смогут пользоваться только те, на кого оформлен номер телефона. Согласно проекту постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров, сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты. Информацию сотовым компаниям будут передавать сами мессенджеры, отмечало издание.

"Технически реализовать сложно…. Мессенджер это всего лишь приложение, раньше популярен был icq, сейчас их огромное количество. Если честно, не понимаю как обеспечить связку сотового оператора, магазина приложений и устройства. Более того, есть масса других способов как пользователю зарегистрироваться в новом мессенджере. Это, скорее всего, инициатива не столько о мессенджерах, сколько о предоставлении услуг интернета пользователям, чьи данные совпадают с данными договора", — считает Лифшиц.

"Речь именно о деанонимизации услуг предоставляемых провайдерами. И в этом плане мир знает более суровые примеры, где доступ в интернет получают по паспорту или со специальных мест и устройств", — добавил он.