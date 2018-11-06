Синоптики обещают необыкновенно солнечный и сухой ноябрь в Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ноябрь в Москве в этом году будет практически без осадков, а количество солнечных дней превысит климатическую норму в несколько раз, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ноябрь будет засушливый. В лучшем случае во второй половине месяца выпадет 60% (месячной нормы — ред.) осадков. Будет много солнца. Количество солнечных дней в несколько раз превысит климатическую норму. Это необыкновенно солнечный ноябрь, так как в ноябре, как правило, ясным оказывается только один день", — сказал Тишковец РИА Новости во вторник.

Ранее сообщалось, что погода в столице на текущей неделе будет солнечной, теплой и без осадков, самым теплым днем окажется среда, когда температура воздуха в городе поднимется до 9 градусов выше ноля.