Хабиров предупредил чиновников Башкирии, чтобы зимой не жаловались на снег

УФА, 6 ноя — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров предупредил чиновников правительства региона, чтобы они зимой не жаловаться на снежные заносы и отсутствие снегоуборочной техники после того, как главы ведомств сообщили о полной готовности к работе в зимний период.

На оперативном совещании правительства Башкирии представители дорожного и жилищно-коммунального ведомств отчитались о полной готовности к зиме. По словам чиновников, в регионе достаточно снегоуборочной техники, песчанно-соляной смеси и кадров.

"Мы можем констатировать, что к зиме готовы, заготовлены и техника, и ПГС (песчано-гравийная смесь – ред.). Может, завтра или через неделю войдем в зиму. Когда зима начнется и начнем задыхаться в снеге, чтоб я больше не слышал: то техники нет, то еще чего. Сейчас вы мне сами подтвердили готовность к зиме", — заявил руководитель Башкирии на совещании чиновникам.

Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии после ухода в отставку Рустэма Хамитова 11 октября.