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Общество

В столичной подземке появились плакаты с историческими фактами о Москве

(обновлено: 09:27 06.11.2018)
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© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПросветительский проект московского метрополитена Привет, Москва!Просветительский проект московского метрополитена Привет, Москва!
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Информационные плакаты с историческими фактами о Москве разместили в переходах и на платформах 150 станций столичного метро в рамках просветительского проекта "Привет, Москва!", сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Презентация нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова на станции метро Театральная
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В московском метро запустили тематический поезд к юбилею МХТ имени Чехова
До конца ноября плакаты разместят еще на 50 станциях метрополитена.

"На платформах станций метро и в переходах подземки появились сотни ярких информационных плакатов с необычными историческими фактами о столице. Постеры расскажут, сколько в городе домов-бубликов, что общего у металлических сводов станции "Маяковская" с дирижаблями, а также о многом другом", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПлакаты просветительского проекта московского метрополитена "Привет, Москва!"
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Плакаты просветительского проекта московского метрополитена "Привет, Москва!"

По данным куратора проекта Оксаны Бондаренко, которые приводятся на сайте, каждый плакат содержит информацию, связанную либо с той станцией метро, где он размещен, либо с домами, улицами и районами, расположенными неподалеку от нее. "Пассажиры подземки в пути смогут узнать интересные факты о Москве и познакомиться с городскими легендами", — отметила она.

В московском метро запустили тематический поезд "Градоначальники Москвы"
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАрхивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории.Тематический поезд Градоначальники Москвы, посвященный Дню города, на кольцевой линии Московского метрополитена. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНапример, пассажиры смогут увидеть, как в 1888 году первый ток дала электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр.Тематический поезд Градоначальники Москвы, посвященный Дню города, в электродепо Красная Пресня в Москве. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Например, пассажиры смогут увидеть, как в 1888 году первый ток дала электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗдесь же фотография 1910 года о первом в России чемпионате по лыжным гонкам, участники которого преодолели 30 километров по Петровскому парку, Ходынскому полю и Москве-реке.Пассажирка в вагоне тематического поезда Градоначальники Москвы, посвященного Дню города, в электродепо Красная Пресня в Москве. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здесь же фотография 1910 года о первом в России чемпионате по лыжным гонкам, участники которого преодолели 30 километров по Петровскому парку, Ходынскому полю и Москве-реке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЕсть в поезде и фотографии 1912 года, когда по Садовому кольцу запустили трамвай линии Б, прозванный в народе "Букашкой".Тематический поезд Градоначальники Москвы, посвященный Дню города, в электродепо Красная Пресня в Москве. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Есть в поезде и фотографии 1912 года, когда по Садовому кольцу запустили трамвай линии Б, прозванный в народе "Букашкой".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРаботы известных российских фотографов, использованные в оформлении вагонов, наглядно и ярко рассказывают об истории и новом времени в жизни Москвы.Пассажиры в вагоне тематического поезда Градоначальники Москвы, посвященного Дню города, на кольцевой линии Московского метрополитена. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Работы известных российских фотографов, использованные в оформлении вагонов, наглядно и ярко рассказывают об истории и новом времени в жизни Москвы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСреди авторов кадров — "отец российского фоторепортажа" Карл Булла, основоположник советского "экспедиционного жанра" Дмитрий Дебабов, "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин.Тематический поезд Градоначальники Москвы, посвященный Дню города, в электродепо Красная Пресня в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Среди авторов кадров — "отец российского фоторепортажа" Карл Булла, основоположник советского "экспедиционного жанра" Дмитрий Дебабов, "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакже пассажиры смогут увидеть работы легендарных фотокорреспондентов агентства - Ивана Шагина, Георгия Зельма, шестикратного лауреата и трижды члена международного жюри World Press Photo Владимира Вяткина.Тематический поезд Градоначальники Москвы, посвященный Дню города, в электродепо Красная Пресня в Москве. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Также пассажиры смогут увидеть работы легендарных фотокорреспондентов агентства - Ивана Шагина, Георгия Зельма, шестикратного лауреата и трижды члена международного жюри World Press Photo Владимира Вяткина.
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