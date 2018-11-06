В столичной подземке появились плакаты с историческими фактами о Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Информационные плакаты с историческими фактами о Москве разместили в переходах и на платформах 150 станций столичного метро в рамках просветительского проекта "Привет, Москва!", сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

До конца ноября плакаты разместят еще на 50 станциях метрополитена.

"На платформах станций метро и в переходах подземки появились сотни ярких информационных плакатов с необычными историческими фактами о столице. Постеры расскажут, сколько в городе домов-бубликов, что общего у металлических сводов станции "Маяковская" с дирижаблями, а также о многом другом", — говорится в сообщении.

По данным куратора проекта Оксаны Бондаренко, которые приводятся на сайте, каждый плакат содержит информацию, связанную либо с той станцией метро, где он размещен, либо с домами, улицами и районами, расположенными неподалеку от нее. "Пассажиры подземки в пути смогут узнать интересные факты о Москве и познакомиться с городскими легендами", — отметила она.