Роскачество проверило безопасность кильки в томате

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Роскачество завершило первый этап исследования кильки в томате, все проверенные консервы оказались безопасны для здоровья, однако не все закупленные экземпляры продукции соответствовали ГОСТу, и ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества, говорится в сообщении организации.
"В целом результат положительный – все консервы безопасны для здоровья, продукция всех тестируемых торговых марок изготовлена из рыбы, выловленной в экологически благоприятных местах, все консервы производились с соблюдением требований стерильности, и вся килька оказалась в действительности килькой. Однако ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества", — сообщает организация.
Одним из самых важных показателей исследования стала безопасность продукции. "В консервах нет ни плесневых грибов, ни дрожжей, ни болезнетворных микроорганизмов, ни тяжелых металлов, ни радионуклидов, ни пестицидов. Кроме того, содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ), свидетельствующее об экологичности местности, где выращивалась рыба, оказалось в пределах допустимых значений", — отмечают эксперты.
Организация также добавила, что исследование будет пополняться: эксперты Роскачества принимают от потребителей название марок, которые необходимо проверить на последующих этапах исследования.