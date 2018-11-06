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Общество

Роскачество проверило безопасность кильки в томате

(обновлено: 08:26 06.11.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители у прилавка торгового ряда Братиславского рынка. Архивное фотоПосетители у прилавка торгового ряда Братиславского рынка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Роскачество завершило первый этап исследования кильки в томате, все проверенные консервы оказались безопасны для здоровья, однако не все закупленные экземпляры продукции соответствовали ГОСТу, и ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества, говорится в сообщении организации.

Докторская колбаса
© Depositphotos / rrraum
Роскачество обнародовало итоги проверки докторской колбасы
Специалисты исследовали 10 вариантов кильки в томате самых популярных у россиян торговых марок. Все консервы произведены на территории России: в Калининградской области, Крыму и Краснодарском крае. Специалисты изучили кильку по 53 показателям качества и безопасности. В их числе – свежесть, вкус, запах, цвет, соотношение составных частей рыбы и томатного соуса, наличие посторонних примесей, плесени и дрожжей, массовая доля белка и жира, а также состояние самого соуса.

"В целом результат положительный – все консервы безопасны для здоровья, продукция всех тестируемых торговых марок изготовлена из рыбы, выловленной в экологически благоприятных местах, все консервы производились с соблюдением требований стерильности, и вся килька оказалась в действительности килькой. Однако ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества", — сообщает организация.

Отдел с рыбными консервами в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Роскачестве выявили подмену рыбы в некоторых консервах‍
Эксперты уточняют, что не все закупленные экземпляры кильки в томате соответствовали ГОСТу, как это утверждали их производители. Три производителя положили в консервы меньше рыбы, чем предполагает ГОСТ, одна торговая марка не доложила томатной пасты и еще одна — не соответствовала по показателю общей кислотности, который характеризует качество заливки, влияющей на вкусовые свойства продукта.

Одним из самых важных показателей исследования стала безопасность продукции. "В консервах нет ни плесневых грибов, ни дрожжей, ни болезнетворных микроорганизмов, ни тяжелых металлов, ни радионуклидов, ни пестицидов. Кроме того, содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ), свидетельствующее об экологичности местности, где выращивалась рыба, оказалось в пределах допустимых значений", — отмечают эксперты.

Организация также добавила, что исследование будет пополняться: эксперты Роскачества принимают от потребителей название марок, которые необходимо проверить на последующих этапах исследования.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
26909
Да ладно Открываешь банку А от туда машинным маслом пахнет
08:41
06.11.2018
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Марина Дмитриева
Даже у фирмы "Балтийский берег", который выпускает вполне достойную продукцию, килька просто ужасного качества.
09:04
06.11.2018
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