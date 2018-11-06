Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и тепло до 7 градусов выше нуля ожидается в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Погода сегодня облачная с прояснениями, без осадков. В столице плюс 5-7 градусов, по области от 3 до 8 градусов тепла, что существенно выше нормы", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, во вторник в столице будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.