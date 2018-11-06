Вхождение Бурятии в ДФО не повлияет на программы по спасению Байкала

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Вхождение Бурятии в Дальневосточный федеральный округ не повлияет на реализацию федеральных программ по сохранению озера Байкал, а, возможно, и улучшит их, сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

Четвертого ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"Решение никак не повлияет на судьбу федеральных целевых программ по развитию и сохранению озера Байкал. То, что касается Байкала, ничего не меняется. Нацпроекты и Федеральные целевые программы как были, так и остаются, и мы как в них были, так и остаемся, и может быть, там еще где-то и прирастем", — сказал Цыденов.

Он отметил, что вхождение в состав ДФО в географическом плане для Бурятии ничего не поменяет.

"Географически, как мы были Сибирью, так и остаемся, никто географию не менял. Мы получаем дополнительные административные плюсы, при этом ничего не теряя", — подчеркнул глава республики.