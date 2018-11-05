В Москве трамваи "Витязь-М" перевозят более миллиона пассажиров в неделю

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что трамваи "Витязь- М" каждую неделю перевозят более миллиона пассажиров, и каждый год количество таких трамваев в городе будет увеличиваться.

"Каждую неделю вместительные трамваи "Витязь-М" перевозят больше миллиона пассажиров. Эти модели работают на 15 городских маршрутах. Сейчас в Москве уже больше 200 таких трамваев, и каждый год будем получать еще по 100-120 штук", — написал мэр на своей странице в Twitter.

Каждую неделю вместительные трамваи "Витязь-М" перевозят больше миллиона пассажиров. Эти модели работают на 15 городских маршрутах. Сейчас в Москве уже больше 200 таких трамваев, и каждый год будем получать еще по 100-120 штук. pic.twitter.com/Xcluskv2fq — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 ноября 2018 г.

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