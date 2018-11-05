МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Высказывание чиновницы Свердловской области о роли государства в жизни молодежи говорит о некомпетентности и непонимании госполитики, заявила член президиума Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

"Должностное лицо, позволившее себе подобное публичное высказывание, тем самым показывает собственную некомпетентность и демонстрирует полное незнание государственной политики, главной ценностью которой является человек и его благополучие", — приводит слова депутата пресс-служба ЕР.

Аршинова выразила уверенность, что руководство Свердловской области адекватно отреагирует на грубые ошибки своих подчиненных и не допустит их впредь, говорится в сообщении.

По словам депутата, государство прилагает колоссальные усилия для защиты интересов молодежи, создавая возможности для ее развития во всех сферах творческой, научной и профессиональной деятельности, отмечается в сообщении.

"Власти постоянно поддерживают традиционные институты, такие как семья, школа, социум. На особом контроле находятся вопросы рождаемости и защиты материнства и детства, в том числе реализуются такие программы, как материнский капитал, система различных социальных выплат, иные программы поддержки семей с детьми", — сказала она.