Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о молодежи

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, отметив, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в этом регионе, в стране "вообще рожать перестанут".

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

"Государство не просило ваших родителей вас рожать". С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети — обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор", — написал сенатор на своей странице в Twitter.