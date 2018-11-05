В Москве в понедельник ожидается теплая погода без осадков

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Погода без осадков с температурой воздуха до 8 градусов выше нуля ожидается в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня погода в столичном регионе обусловится влиянием антициклона, из-за чего очередной выходной выдастся относительно погожим с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы", — рассказали в "Фобосе" в понедельник.

По данным центра погоды, этот день в столичном регионе пройдет без осадков, а максимальная температура воздуха составит 6-8 градусов выше нуля, по области — 4-9 градусов.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 760 миллиметров ртутного столба.