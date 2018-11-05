"Заказала родную сестру". Квартирный вопрос испортил не только москвичей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пенсионерка из Татарстана пыталась отравить своих родных, включая маленьких детей, подложив в макароны с подливой ртутные шарики. Семейство госпитализировали. Медики выявили повышенное содержание вредного вещества у всех, кроме самой бабушки: обедать за общим столом та предусмотрительно отказалась. Следователи возбудили уголовное дело. Одна из основных версий случившегося — конфликт из-за наследства. Это не первая подобная история. Охотники за наследством иногда готовы на самые отчаянные поступки. На какие именно — в материале РИА Новости.

Хотя отравление ртутью в городе Альметьевске произошло еще 3 сентября, следователи до сих пор проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

Известно, что 78-летняя женщина приготовила семье на обед макароны с подливой. Все, кроме нее, — 61-летний сын, его 55-летняя жена, их 29-летняя дочь и двое ее маленьких детей (один год и 14 лет) — съели бабушкину стряпню. Только 14-летний мальчик заметил какие-то подозрительные шарики в тарелке. Взрослые незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики промыли желудок детям, а вот мужчине потребовалась госпитализация. К счастью, все выжили.

Пресс-секретарь СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий рассказал РИА Новости, что пока пенсионерка не проходит по возбужденному уголовному делу как подозреваемая, однако у следователей есть основания полагать, что она могла пойти на отравление из-за дележа наследства. Выяснилось, что недавно у нее умер муж, оставив квартиру сыну, что сильно задело ее чувства. Это подтверждается в том числе и решениями судов.

Местные СМИ узнали, что владелец квартиры переписал на сына собственность еще в 2003 году — в обмен на пожизненное содержание. Когда он умер, вдова, поссорившись с их общим ребенком, решила оформить наследственные права и по выпискам из ЕГРИП поняла, что и недвижимость, и земля принадлежат сыну. Обратилась в суд. Второго ноября 2017 года Альметьевский суд рассмотрел иск с требованием признать договор пожизненного содержания с иждивением недействительным, однако не удовлетворил его. Кроме того, стало известно, что на имущество наложено обременение в виде ипотеки.

Следователи полагают, что пенсионерка решилась на отравление ртутью с целью мести. Ей назначали психиатрическую экспертизу, но пока результатов нет, уточняет Шептицкий.

Квартирный вопрос их испортил

Эксперты сходятся во мнении, что убийства ради наследства случаются крайне редко, однако вопрос о том, кто должен наследовать недвижимость близких родственников, рано или поздно возникает в любой семье. Одни делят по закону, другие исходят из этических соображений, но есть и такие, кто хочет забрать вожделенные метры любой ценой.

Наследство в соответствии с Гражданским кодексом получают по закону или по завещанию. Юрист Владимир Шалаев объяснил РИА Новости, что наследники не вправе самостоятельно определять свои доли, имущество распределяется в равных частях. Но в завещании человек по своему усмотрению делит нажитое среди родных. Существует также и определенная очередность. Сначала — дети, супруга и родители. Затем — братья и сестры, дедушка и бабушка. Третья очередь — дяди и тети. Есть еще важный нюанс: многие пытаются решить вопрос на словах, поэтому раздел имущества из юридической сферы перетекает в этическую.

Спецзаказ

Когда не удалось договориться, борьба за деньги и метры может повлечь за собой преступление. По статистике, чаще в таких историях фигурируют не родители, а дети или те, кто в принципе на наследство не имеет права, но очень его хочет.

Адвокат Евгений Корчаго рассказал РИА Новости, что заказных убийств было много в 1990-е, прежде всего в сфере бизнеса и организованной преступности. Сейчас все-таки подобные преступления — редкость. "Раскрывают их обычно, исходя из того, кому была выгодна смерть потерпевшего. На этапе планирования такие преступления очень сложно выявить", — отмечает Корчаго.

Верховный суд России в марте 2018-го вынес приговор ростовчанке Марии Геращенко, заказавшей убийство родной сестры из-за квартиры в центре города. По данным Ростовского облсуда, 23-летняя Мария вместе с 31-летней сестрой Надеждой получили в наследство жилье на улице Пушкинской. Чтобы распоряжаться жилплощадью в одиночку, Мария решила убить сестру и обратилась за помощью к своему возлюбленному Николаю Кариху.

Геращенко сама разработала план и даже купила нож. Ночью, когда сестра уснула, Мария впустила молодого человека домой, передала ему нож, а сама вышла погулять. Карих ударил сестру один раз в спину — смерть наступила мгновенно. Но чтобы запутать следы, он решил изуродовать тело погибшей: пытался замаскировать убийство под сексуального маньяка.

"Геращенко и Карих выкинули нож и обувь, в которой был Николай в момент преступления. Затем они с моющим средством вымыли квартиру и труп Надежды, даже почистили и обстригли ей ногти на руках. Чтоб отвести от себя подозрение, преступники сами вызвали полицию. Однако уйти от наказания им не удалось", — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Надо сказать, что любовника-убийцу признали невменяемым. В марте этого года его приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. А в апреле судили Марию: десять лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Адвокат с вердиктом Ростовского областного суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Верховный суд России оставил решение предыдущей инстанции без изменений.

Иногда нерадивых заказчиков все же находят еще до совершения преступления. Так, в феврале 2018-го житель Самары ради наследства хотел организовать убийство своих тещи и тестя. Готов был заплатить за это один миллион рублей.

По информации полиции, 42-летний мужчина искал исполнителя через знакомого. Один из полицейских вступил с ним в переговоры. Подозреваемый встретился с исполнителем, отдал ему аванс — 15 тысяч рублей. На фотографии показал, как выглядят родственники, в деталях объяснил, какой он видит расправу, а напоследок вручил "убийце" револьвер и патроны. Его задержали, возбуждено уголовное дело, которое готовится к передаче в суд.