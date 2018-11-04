В Коктебеле открылся музей вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Первый в восточном Крыму музей вина In Vino Veritas открылся в Коктебеле и представляет собой интерактивное образовательное пространство, сообщил РИА Новости один из организаторов проекта, руководитель Центра винного образования "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев.
По его словам, гости музея также смогли попробовать по пять крымских, севастопольских и кубанских вин под оригинальную гастрономию. В первый день работы музей посетило 300 гостей и жителей Коктебеля.
"Идея открытия фестиваля пришла после создания винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas. Мы решили, что необходима круглогодичная платформа. Мы считаем, что Крым все больше и больше становится круглогодичным курортом. Туристы сюда должны ехать и осенью, и зимой", — сказал Ковалев.
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