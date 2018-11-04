В Коктебеле открылся музей вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Первый в восточном Крыму музей вина In Vino Veritas открылся в Коктебеле и представляет собой интерактивное образовательное пространство, сообщил РИА Новости один из организаторов проекта, руководитель Центра винного образования "Лаборатория вина" Дмитрий Ковалев.

Музей был открыт в воскресенье в рамках второго фестиваля вина и гастрономии Ноябрьфест. Интерактивное пространство посвящено истории и современному виноделию России. "Это первый в восточном Крыму винный музей. В музее можно познакомиться с основами виноделия и виноградарства, изучить старинные экспонаты, самые древние из которых восходили к XIV веку", — сказал Ковалев.

По его словам, гости музея также смогли попробовать по пять крымских, севастопольских и кубанских вин под оригинальную гастрономию. В первый день работы музей посетило 300 гостей и жителей Коктебеля.

"Идея открытия фестиваля пришла после создания винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas. Мы решили, что необходима круглогодичная платформа. Мы считаем, что Крым все больше и больше становится круглогодичным курортом. Туристы сюда должны ехать и осенью, и зимой", — сказал Ковалев.

Фестиваль #Ноябрьфест проходил в период завершения сбора урожая и созревания молодого вина. В эти дни винные хозяйства Крыма были открыты для всех желающих на месте познакомиться как с легендарными заводами, так и с молодыми перспективными производствами. #Ноябрьфест признан лучшим гастрономическим событием в России в 2017 году.

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