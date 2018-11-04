Ноябрьфест завоевывает все большую популярность, считают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Второй гастрономический и винный фестиваль Ноябрьфест посетили более шести тысяч человек, его популярность с каждым годом растет, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Второй фестиваль вина и гастрономии Ноябрьфест посетили более 6 тысяч человек. Гостями главного гастрономического события осени стали крымчане, граждане других регионов Российской Федерации и зарубежные туристы", — сказал Волченко на церемонии закрытия фестиваля.
По его словам, гастрономический туризм завоевывает все большую популярность.
По словам министра, формат мероприятия подразумевал яркое и неформальное общение каждого, кто видит Крым как территорию обширных возможностей для событийного туризма.
"Мы очень благодарны всем руководителям хозяйств, которые отозвались на наш призыв и в режиме нон-стоп отработали три дня для того, чтобы Крым зазвучал как точка притяжения для всех, кто ценит правильное вино и черноморскую кухню", – сказал министр.
Фестиваль Ноябрьфест проходил в период завершения сбора урожая и созревания молодого вина. В эти дни винные хозяйства Крыма были открыты для всех желающих для того, чтобы гости смогли на месте познакомиться как с легендарными заводами, так и с молодыми перспективными производствами. Ноябрьфест признан лучшим гастрономическим событием в России в 2017 году.
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