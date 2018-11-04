"Молодежка ОНФ" провела флешмоб в Москве в честь Дня народного единства

День народного единства на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

День народного единства на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 600 человек приняли участие во флешмобе в Москве в честь Дня народного единства, организованном "Молодежкой ОНФ", сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Мероприятие прошло в Парке Победы около Центрального музея Великой Отечественной войны.

"Флешмоб является частью всероссийской акции "Россия — это мы", но в этом году, помимо флешмоба, в Москве развернулась еще и дегустация национальных блюд: русской, татарской, кавказской", — говорится в сообщении.

Атмосферу праздника создавали ведущий и диджей, аниматоры в национальных костюмах, а также творческие коллективы. Гостям мероприятия рассказали историю Дня народного единства.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.