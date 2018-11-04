Глава "Трезвой России" Хамзаев вошел в состав Общественной Палаты

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении руководителя федерального проекта "Трезвая Россия", проректора негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский институт психоанализа" Бийсултана Хамзаева членом Общественной палаты РФ.
"Утвердить членом Общественной палаты РФ Хамзаева Б.С. — проректора негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский институт психоанализа", — говорится в документе.