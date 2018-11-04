Развитие на благо народов возможно лишь при взаимодействии, заявил Путин

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства отметил, что развитие на благо народов возможно при сотрудничестве и взаимодействии, не стоит опираться на текущие противоречия.

Путин 4 ноября в Москве участвует в торжествах по случаю Дня народного единства, он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку "Сокровища музеев России" и вручает в Кремле премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям.

"Хочу обратиться, прежде всего, к нашим лауреатам со словами благодарности за работу, которую они проводят. И хотел бы в этой связи сказать, что они сейчас доложили нам о том, что они делают, как они делают, как они относятся к России, русской культуре, традициям и истории. И, безусловно, у каждого из нас сразу возникает образ того, к чему мы все должны стремиться — это образ сотрудничества, дружбы и взаимодействия", — сказал Путин на церемонии награждения в День народного единства в Кремле.

"И если мы будем опираться именно на то, что нас объединяет, а не на текущие противоречия сегодняшнего дня, то, безусловно, сделаем и будем делать так, как Екатерина Великая. Мы не только будем отменять взаимные пошлины и другие ограничения, но и будем активно вместе идти вперед на благо наших народов", — добавил он.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.