Британский банкир предложил Путину вернуть ЦУМу историческое название

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Председатель британского банка "Нобл Гроссарт Лимитед" Ангус Гроссарт, награжденный в воскресенье президентом РФ Владимиром Путиным, предложил президентским указом вернуть ЦУМу в Москве историческое название "Мюр и Мерилиз".

Путин 4 ноября в Москве участвует в торжествах по случаю Дня народного единства, он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку "Сокровища музеев России" и вручил в Кремле премии и госнаграды. Гроссарт был награжден медалью Пушкина.

"Вы, наверное, знаете, что Антону Павловичу Чехову так понравился первый появившийся в России торговый дом "Мюр и Мерилиз", что он назвал своих собак Мюр и Мерилиз. И когда утром я проходил мимо этого торгового дома, который на сегодняшний день носит название ЦУМ, мне пришла мысль, что, наверное, его дореволюционное название "Мюр и Мерилиз" может быть восстановлено президентским указом", — сказал Гроссарт на торжественном приеме в Кремле.

ОАО "Торговый дом ЦУМ" является сейчас одним из старейших и крупнейших розничных магазинов в Москве. Согласно данным фирмы, история ЦУМа началась в 1857 году, когда выходцы из Шотландии коммерсанты Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз основали торговую компанию "Мюр и Мерилиз". В 1880-х годах торговый дом купил здание для магазина на Театральной площади. В магазине можно было купить одежду, ювелирные изделия, обувь, парфюмерию, игрушки. Нынешнее здание ЦУМа было построено в 1908 году и является образцом европейской готики с элементами модерна. В 1918 году компания "Мюр и Мерилиз" была национализирована.