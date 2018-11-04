Москалькова обратится в ОБСЕ и ООН с просьбой освободить Вышинского

Плакат с портретом руководителя портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским, задержанным в мае 2018 года в Киеве, на акции солидарности у посольства Украины в Москве. Архивное фото

Плакат с портретом руководителя портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским, задержанным в мае 2018 года в Киеве, на акции солидарности у посольства Украины в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова будет повторно обращаться в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой освободить арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщается на сайте омбудсмена РФ.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации будет снова обращаться к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой освободить узника совести", — говорится в сообщении.

Кроме того, Москалькова обратится с просьбой призвать руководство Украины гарантировать журналистам возможность работать в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. В четверг Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.