В День народного единства на Поклонной горе прошла акция "Россия – это мы"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. 4 ноября у Музея Победы на Поклонной горе в честь Дня народного единства прошла акция "Россия — это мы". Организатором праздничного мероприятия выступила ""Молодежка ОНФ".

Центральным событием акции на Поклонной горе стал флешмоб, в рамках которого представители молодежного крыла Общероссийского народного фронта из различных регионов страны взялись за руки и образовали огромный круг — символ единства всех людей, проживающих на территории РФ.

Также для всех гостей праздника была организована дегустация национальных блюд и выступления танцевальных и музыкальных коллективов.

"Я была удивлена от того, что очень много людей приняли участие в этой акции. И все сплотились, ради того чтобы отметить праздник. Для меня День народного единства подразумевает объединение всей России. Я уже успела пообщаться с ребятами из других регионов, мы обменялись контактами, я думаю, мы будем и дальше общаться", — рассказала корреспонденту РИА Новости Александра Куранова, представитель "Молодежки ОНФ" из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как уточнил руководитель департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич, в акции на Поклонной горе приняло участие несколько сотен человек из 85 субъектов РФ.

"Этой акцией мы прежде всего мы хотим показать, что Россия — одна большая страна, что, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом, страна всех объединяет. Мы разговариваем на одном языке. Россия — это мы, это одна большая семья", — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Кастюкевич.

Также он напомнил, что "Молодежка ОНФ" была создана 11 августа 2017 года на форуме "Таврида". На данный момент движение насчитывает более 60 тысяч человек.

"Делать добро — это основной посыл "Молодежки ОНФ". Мы на сегодняшний момент самая аполитичная организация. У нас нет членства, хотя мы друг друга все знаем. В нашем движении более 60 тысяч человек. И главное, что все, что мы делаем, мы делаем от души", — заявил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ.