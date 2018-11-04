Путин наградил мэра Загреба, украинского общественника и других иностранцев

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мэр хорватской столицы Милан Бандич, советник по делам РФ председателя Совета министров Ливана Жорж Шаабан и украинский общественник удостоены государственных наград России по случаю Дня народного единства.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября на торжественном приеме в Кремле вручает госнаграды иностранным гражданам. Ордена Дружбы в этом году удостоены мэр хорватского города Загреб Милан Бандич, председатель совета директоров ирландского благотворительного фонда помощи детям-сиротам Дебби Диган, почетный консул РФ в автономном сообществе Балеарские острова, королевства Испании Себастьян Ройчи Монтсеррат, исполнительный директор американского НПО "Общество по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер и советник по делам РФ председателя совета министров Ливана Жорж Шаабан.

Кроме того, президент наградит медалью Пушкина хореографа Словацкого национального театра Рафаэла Авникяна, актера сербского национального театра Милоша Биковича, председателя британского банка "Нобол Гроссарт Лимитед" Ангуса Гроссарта, мэра испанской Малаги Фарансиско Де ла Торре Прадос, чешского барда Яромира Ногавица и председателя правления Всеукраинского союза общественных организаций "Объединение организаций соотечественников "Русское содружество" Сергея Проваторова.