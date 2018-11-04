Путин наградил мэра Загреба, украинского общественника и других иностранцев

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мэр хорватской столицы Милан Бандич, советник по делам РФ председателя Совета министров Ливана Жорж Шаабан и украинский общественник удостоены государственных наград России по случаю Дня народного единства.
Кроме того, президент наградит медалью Пушкина хореографа Словацкого национального театра Рафаэла Авникяна, актера сербского национального театра Милоша Биковича, председателя британского банка "Нобол Гроссарт Лимитед" Ангуса Гроссарта, мэра испанской Малаги Фарансиско Де ла Торре Прадос, чешского барда Яромира Ногавица и председателя правления Всеукраинского союза общественных организаций "Объединение организаций соотечественников "Русское содружество" Сергея Проваторова.
Вручение государственных наград в Кремле. Прямая трансляция>>