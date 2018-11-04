МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства, подчеркнув, что Россия сегодня является одним из развитых и могущественных государств, способных дать отпор любому врагу.
"Можно построить современные города, проложить магистрали, производить лучшую в мире продукцию, но они не спасут, если народ не сплочен едиными целями, задачами и путями их достижения и решения", — написал он в мессенджере Telegram.
Кроме того, Кадыров подчеркнул, что немало стран и тиранов стремились захватить Россию, но все они бежали, бросив свои армии.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.