МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства, подчеркнув, что Россия сегодня является одним из развитых и могущественных государств, способных дать отпор любому врагу.

Глава Чечни отметил, что единство и согласие народа имеют огромное значение для достижения и сохранения политической, экономической и военной стабильности.

"Можно построить современные города, проложить магистрали, производить лучшую в мире продукцию, но они не спасут, если народ не сплочен едиными целями, задачами и путями их достижения и решения", — написал он в мессенджере Telegram.

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что немало стран и тиранов стремились захватить Россию, но все они бежали, бросив свои армии.

"И сегодня Россия является одним из развитых и могущественных государств, способных дать достойный отпор любому врагу. В этом огромная заслуга нашего национального лидера, президента РФ Владимира Путина", — написал Кадыров.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.