МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Финал первого киберспортивного турнира правительства Москвы "Киберспортивная Москва 2018" открылся в столице 4 ноября в "Известия Холл", в финальных соревнованиях примут участие более 200 человек из департаментов, префектур и подведомственных организаций столичного правительства, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня проходит финал первого киберспортивного турнира, в котором участвуют департаменты и подведомственные организации столичного правительства. Всего в финале участвуют более 200 человек из 24 организаций, отобранных по результатам предварительного этапа, и они соревнуются в четырёх дисциплинах: командной Counter-Strike: Global Offensive и индивидуальных FIFA 18, Hearthstone и Starcraft II. Все дисциплины выбирались с помощью голосования среди сотрудников", — рассказал РИА Новости организатор турнира, руководитель департамента компьютерных и визуальных технологий АО "Электронная Москва" Артур Газиев.

Он также отметил, что на начальном этапе в турнире участвовали более 50 столичных организаций, и лучше всего в отборочном туре себя проявили команды департамента строительства Москвы, ГАУК "Мосгортур" и столичного департамента информационных технологий. Главными призами за первое место на турнире станут игровые компьютеры.

Турнир "Киберспортивная Москва 2018" стартовал 15 сентября, до 20 октября киберспортсмены сражались на предварительном этапе турнира в самостоятельных состязаниях в крупных подведомственных учреждениях.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером турнира.