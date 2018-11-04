МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Финал первого киберспортивного турнира правительства Москвы "Киберспортивная Москва 2018" открылся в столице 4 ноября в "Известия Холл", в финальных соревнованиях примут участие более 200 человек из департаментов, префектур и подведомственных организаций столичного правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Он также отметил, что на начальном этапе в турнире участвовали более 50 столичных организаций, и лучше всего в отборочном туре себя проявили команды департамента строительства Москвы, ГАУК "Мосгортур" и столичного департамента информационных технологий. Главными призами за первое место на турнире станут игровые компьютеры.
Турнир "Киберспортивная Москва 2018" стартовал 15 сентября, до 20 октября киберспортсмены сражались на предварительном этапе турнира в самостоятельных состязаниях в крупных подведомственных учреждениях.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером турнира.