Большинство россиян не знают о пытках в ярославской колонии, показал опрос

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Большинство россиян (69%) не слышали о пытках заключенного в ярославской колонии, следует из опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра".

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены.

После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них были предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Согласно данным опроса, 7% респондентов много слышали об этой истории, 23% слышали, но не знают, в чем суть, 2% затруднились ответить.

Говоря о пытках в российских колониях, только 6% опрошенных считают, что никаких пыток нет, 40% отметили, что это лишь отдельные нарушения, 33% считают, что это распространенная практика, 21% респондентов затруднились ответить, уточняет "Левада-центр".

По данным опроса, 57% россиян считают, что избиения и издевательства над заключенными в колониях недопустимы ни при каких обстоятельствах, 28% — что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу, 7% — что заключенные не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе.

Опрос проведен 18-24 октября среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность не превышает 3,4%.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, так же как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8.

Макаров не присутствовал при избиении осужденных в ноябре 2016 года, но оба уголовных дела объединены в одно производство, и он является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.