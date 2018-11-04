Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем народного единства.

"С праздником, с Днем народного единства!" — написал Медведев в Facebook.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.