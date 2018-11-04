Газоснабжение в Рязанской области планируют восстановить к 10 часам

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Газоснабжение в Рязанской области после прорыва на газопроводе в районе села Унгор планируется восстановить к 10.00, уже завершены земляные работы, сообщается на сайте Минэнерго.
"Планируемое время: восстановления газоснабжения потребителей – 10.00 4 ноября; завершения аварийно-восстановительных работ – 20.00 5 ноября", — говорится в сообщении.
По состоянию на 8.00 завершены земляные работы, начата продувка газопровода на аварийном участке для вытеснения газовоздушной смеси для проведения огневых работ.