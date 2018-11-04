В Приморье прошел благотворительный забег ко Дню народного единства

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя – РИА Новости. Более 500 жителей Приморья приняли участие в приуроченном ко Дню народного единства благотворительном забеге "Команда добра" во Владивостоке, в их числе пробежал и врио губернатора края Олег Кожемяко, передает корреспондент РИА Новости.

В акции приняли участие благотворительные и спортивные организации и жители края. Забег посвящён проблемам детей, попавших в тяжёлые жизненные ситуации. Спортивный праздник стартовал утром во Владивостоке с заплыва в морской воде на 100 метров и традиционного обливания холодной водой.

"Стартовали с хорошим настроением, с праздничным, с таким же и финишировали, с настроением, которое объединяет всех, все нации, народности, которые живут в Приморье, в России. Сегодня в городе, во всех районах пройдут массовые мероприятия, пройдут концерты, ярмарки… Забег – великолепен, сколько было молодежи, людей старшего возраста. Все бежали с радостью в душе, с праздником. Это люди, которые своим отношением к детям, к спорту, к добрым делам, которое формирует благотворительные забеги, действительно помогает детям", — сказал Кожемяко журналистам на финише.

Участие в забеге было бесплатным, но на старте стоял бокс для пожертвований. По словам врио губернатора, все собранные средства пойдут в фонд "Владмама".

"Думаю, что таких праздников будет больше, и будет расти массовость таких мероприятий. Можно бегать, наши пловцы моржевали, могут быть разные мероприятия. Здоровый образ жизни — необходимый атрибут, чтобы люди были счастливы, страна была могучей, и сегодня это все удалось", — добавил Кожемяко.

Представитель администрации края рассказал журналистам, что планировалось участие 500 человек, но людей оказалось больше. "Всем участникам забега даже не хватило номеров и медалей. Но все, кто принял участие в благотворительном забеге, медаль обязательно получит — уже заказана дополнительная партия атрибутики", — сказал собеседник.

"Мы произвели выемку пожертвованных средств, подсчитали — всего собрали 103 тысячи рублей", — рассказала РИА Новости представитель фонда "Владмама" Ольга Романова. Представитель администрации региона уточнил журналистам, что 103 тысячи рублей — самая большая сумма, которую "Владмама" когда-либо собирала в ходе уличных акций.

Празднование Дня народного единства продолжится возле краевого Дома молодежи, около кинотеатра "Галактика" и в амфитеатре Спортивной набережной, в течение дня здесь пройдут концерты и развернется полевая кухня – всех желающих угостят солдатской кашей.

В 13.00 возле мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" на Корабельной набережной Владивостока начнется традиционный митинг с участием общественных национальных организаций края. Ожидается, что он пройдет в необычном формате – с концертом, а его ведущим станет актер Сергей Жигунов. Вечером на центральной площади Владивостока стартует световое шоу, а после здесь выступят "Мумий Тролль" и приморская регги-группа "Марлины".