Дагестан стал победителем в трех федеральных проектах развития образования

МАХАЧКАЛА, 3 ноя – РИА Новости. Республика Дагестан получит субсидии из федерального бюджета на реализацию национального проекта "Образование" в 2019 году, сообщает региональное Минобрнауки.

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В отборе на получение субсидий в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" победил проект оборудования детского центра IT-творчества "IT-cube". Здесь школьников будут обучать программированию, разработке мобильных приложений, системному администрированию, работе с большими данными. Всего, помимо Дагестана, такие IT-центры появятся в 16 регионах страны.

Второй проект — "Современная школа"предусматривает улучшение материально-технической базы сельских школ, а также обновление содержания образовательных программ по предметам "Технология", "ОБЖ" и "Информатика". В Дагестане он будет реализован в шести сельских общеобразовательных учреждениях.

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По словам врио министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергея Снегирева, республиканская власть стала уделять больше внимания межведомственной координации в сфере цифровизации и это начало приносить первые результаты.

"Проект "ИТ-куба", начатый нами, поддержали коллеги из республиканского Минобрнауки, за что им большое спасибо. Образование — это основа, без которой невозможно современное развитие Дагестана и цифровой экономики. Именно такую задачу ставит перед нами глава республики Владимир Васильев. Мы рады, что в регионе откроется не только центр детского ИТ творчества "ИТ-куб", но и "Яндекс.Лицей", презентация которого состоится в ноябре этого года", —сказал Снегирев.

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