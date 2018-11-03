Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Москве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 ноября в Москве примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства и вручит премии и награды, сообщила пресс-служба Кремля.

"Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Затем президент посетит выставку "Сокровища музеев России", которая проходит в ЦВЗ "Манеж" в рамках XVII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — ко Дню народного единства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке представлены более 280 самых значимых художественных произведений нескольких столетий из 50 музеев России: от икон эпохи Рюриковичей до XX века.

В этот день Путин в Большом Кремлевском дворце в ходе торжественного приема по случаю Дня народного единства вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации. Президент России также вручит государственные награды иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.