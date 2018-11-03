Поезда Калужско-Рижской линии столичной подземки заменят к 2021 году

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подвижной состав Калужско-Рижской линии московского метрополитена может полностью обновиться к 2021 году, старые модели заменят на поезда "Москва", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Калужско-Рижская линия — одна из самых загруженных. Каждый четвертый поезд на этой ветке — вместительной модели "Москва". В прошлом году в мосметро поступили 33 новых поезда, в этом уже 51, скоро придут еще 18. К 2021 году планируем полностью убрать с этой линии другие модели", — написал он в Twitter.