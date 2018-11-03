Архангельск принял эстафету огня зимней Универсиады – 2019

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В субботу Архангельск встретил эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады — 2019. Старт шествию был дан у главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова, сообщает пресс-служба АНО "Дирекция "Красноярск-2019".

Огонь Универсиады пронесли 25 факелоносцев — почетных жителей города: спортсмены, в том числе студенты высших учебных заведений города, тренеры, общественные деятели, представители научного сообщества. Среди них заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды Архангельской области по пулевой стрельбе Александр Поздеев, старший тренер молодежного состава хоккейного клуба "Водник" Олег Батов и ректор университета Елена Кудряшова.

Факелоносцы пробежали по набережной реки Северной Двины мимо культурных и исторических достопримечательностей города — памятника строителям Севера, стелы "400 лет Архангельску", гостиных дворов, лютеранской церкви Святой Екатерины, храма Успения Божией Матери и других. Общая протяженность маршрута составила 6 километров.

"Стать участниками такого красивого и важного движения, как студенческий спорт, очень почетно. Наличие федерального университета имеет в этом случае большое значение, все-таки мы говорим про состязание спортсменов, которые представляют высшие учебные заведения своих государств", — рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

Для зажжения огня в чаше на стадионе "Труд" факел был передан мастеру спорта России международного класса по конькобежному спорту, участнику зимних Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, серебряному призеру чемпионата Европы Александру Румянцеву.

Как сообщил корреспонденту РИА Новости Румянцев, для него большая честь принять участие в эстафете огня Универсиады, так как это мероприятие очень важно для популяризации спорта, в частности зимних его видов.

После зажжения огня на ледовой арене состоялся матч игры в хоккей с мячом между архангельским "Водником" и красноярским "Енисеем" в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги. Этот вид спорта будет впервые включен в программу Всемирной зимней Универсиады.

Интересным фактом стало то, что на последнем этапе эстафеты факел провезли на гужевой повозке, запряженной лошадью уникальной мезенской породы: именно на территории Архангельской области находится единственная в России подобная генофондно-племенная ферма.

Российский этап эстафеты огня проходит по 30 городам страны, включая Архангельск, и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске. Всемирная зимняя Универсиада будет проходить в этом городе со 2 по 12 марта.