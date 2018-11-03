Федотов обеспокоен сообщениями россиян о нарушении права на экологию

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов обеспокоен тем, что теперь, по мнению россиян, чаще всего нарушается их право на здоровую окружающую среду.

Федотов привел данные опроса, проводимого Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"На первое место вышло право на здоровую окружающую среду, на второе — право на справедливый суд, на третье — право на честные, свободные выборы. Этого не было раньше, раньше нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых. Это совсем свежие данные, меня они как-то напрягли", — сказал Федотов в ходе дискуссии "Общероссийское единство. Что нас объединяет" в рамках итогового форума "Сообщество".