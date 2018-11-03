XII Ассамблея Русского мира Твери объединила представителей более 70 стран

ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Около 600 делегатов из 70 стран – известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории приняли в субботу участие в торжественном открытии XII Ассамблеи Русского мира в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Это значимое событие объединило людей из разных уголков планеты, которые искренне любят Россию, вносят огромный вклад в популяризацию русского языка и культуры, развитие международных гуманитарных связей. Ее участники поднимают важные темы, имеющие исключительное значение для настоящего и будущего России", – отметил в приветствии участникам Ассамблеи губернатор региона Игорь Руденя.

Одним из центральных событий Ассамблеи стала панельная дискуссия "Всемирность русской культуры", которую провел председатель правления фонда "Русский мир", председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. Накануне Никонов в рамках работы Ассамблеи вручил награды призерам и победителям III Международного конкурса для молодых журналистов "Со-Творение" и II телевизионного международного конкурса "Корреспондент Русского мира".

В программу форума также вошли мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Знаковые даты регион отмечает в 2018 году.

Кроме того, в рамках Ассамблеи в посёлке Сахарово состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко, судьба которого связана с тверским краем. Под Тверью, в Сахарово, была расположена его усадьба, здесь он был похоронен. Сегодня на этом месте стоит храм, который одновременно является музеем и усыпальницей.

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