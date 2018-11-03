Федотов рассказал, как люди воспринимают общенародное единство

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Люди воспринимают общенародное единство через инициативных неравнодушных граждан, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, который привел данные опроса.
"Вопрос: "Что входит в понятие гражданское общество?" Ответы были очень интересными. На первое место поставили общественные объединения и некоммерческие организации — 54%, а на втором месте, очень попрошу обратить внимание, — активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы, — 48%. Очень небольшой разрыв. И дальше этот разрыв практически сводится к нулю, и на первое место выходит ответ "активные неравнодушные граждане, готовые объединяться для решения какой-либо проблемы". На мой взгляд, это и есть зачаток, субстрат гражданского общества", — сказал Федотов в ходе дискуссии "Общероссийское единство. Что нас объединяет" в рамках итогового форума "Сообщество".
"Самое главное, конечно, кому вы доверяете из структур гражданского общества. На первом месте, опять-таки, с небольшим отрывом, но все-таки, активные неравнодушные граждане — 63%, на втором месте (57%) — инициативные группы граждан на местах", — сообщил Федотов.
Глава СПЧ подытожил, что эти данные — показатель того, как люди воспринимают общенародное единство: через инициативных неравнодушных граждан.
Форум "Сообщество" — это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.