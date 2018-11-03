Медведев направил приветствие участникам Ассамблеи Русского мира

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XII Ассамблеи Русского мира, которая проходит 3 ноября в Твери, телеграмма размещена на сайте кабмина.
Медведев подчеркнул, что участники форума являются представителями 70 государств, в которых живут люди, искренне любящие Россию и воспитанные на ее культуре и традициях. "Несмотря на различие взглядов, национальности и вероисповедания, вы относите себя к Русскому миру, который объединяет тех, кто чувствует свою причастность к судьбе России и готов стать связующим звеном между ней и остальным миром", — говорится в телеграмме.
Глава правительства отметил, что участники ассамблеи своевременно передают жителям дальнего и ближнего зарубежья достоверную информацию о России, что особенно важно в эпоху информационных войн. В завершение Медведев выразил уверенность в том, что участники форума продолжат свою работу и миллионы соотечественников смогут поддерживать со своей страной неразрывную связь.