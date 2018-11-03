Медведев направил приветствие участникам Ассамблеи Русского мира

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XII Ассамблеи Русского мира, которая проходит 3 ноября в Твери, телеграмма размещена на сайте кабмина.

"Приветствую вас на открытии XII Ассамблеи Русского мира. В этом году местом встречи выбрана Тверь – древний город с богатой историей, родина многих великих людей, прославивших нашу страну", — написал он.

Медведев подчеркнул, что участники форума являются представителями 70 государств, в которых живут люди, искренне любящие Россию и воспитанные на ее культуре и традициях. "Несмотря на различие взглядов, национальности и вероисповедания, вы относите себя к Русскому миру, который объединяет тех, кто чувствует свою причастность к судьбе России и готов стать связующим звеном между ней и остальным миром", — говорится в телеграмме.

По словам Медведева, фонд "Русский мир" много лет поддерживает интерес к русской культуре за рубежом, на протяжении этого времени в разных странах открыто 250 русских центров и кабинетов Русского мира. Кроме этого, при содействии фонда проводятся благотворительные, реализуются образовательные проекты, ежегодно проходят международные конференции и фестивали русской культуры. "Современные учебники и пособия, изданные при поддержке фонда, позволяют преподавать русский язык и литературу живо и интересно. Немало делается и для повышения квалификации преподавателей русского языка, которые работают вдали от России", — добавил Медведев.

Глава правительства отметил, что участники ассамблеи своевременно передают жителям дальнего и ближнего зарубежья достоверную информацию о России, что особенно важно в эпоху информационных войн. В завершение Медведев выразил уверенность в том, что участники форума продолжат свою работу и миллионы соотечественников смогут поддерживать со своей страной неразрывную связь.