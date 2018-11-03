МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Государство может справиться с задачами, которые ставит современное развитие цивилизации, только при помощи гражданского общества, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
Глава СПЧ также добавил, что российское гражданское общество пока еще очень слабое и плохо структурированное. Для успешной совместной работы государства и гражданского общества необходимо искать механизмы взаимодействия, но, по мнению Федотова, "попытки создания этих механизмов искусственно ни к чему хорошему не приведут".
Глава СПЧ также отметил, что нельзя назвать действующую Конституцию "безгрешной", но всем россиянам необходимо "ее понять, надо ее принять и надо сделать так, чтобы она стала обыденностью".
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