МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Государство может справиться с задачами, которые ставит современное развитие цивилизации, только при помощи гражданского общества, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Государство не может справиться с теми задачами, которые ставит современное развитие цивилизации. Не нужно от него этого требовать. Нужно ему помочь силами гражданского общества. Гражданское общество плюс государство могут решить эти задачи. Государство минус гражданское общество не может вообще ничего. Гражданское общество минус государство тоже ничего не может", — сказал Федотов в ходе дискуссии "Общероссийское единство. Что нас объединяет" в рамках итогового форума "Сообщество".

Глава СПЧ также добавил, что российское гражданское общество пока еще очень слабое и плохо структурированное. Для успешной совместной работы государства и гражданского общества необходимо искать механизмы взаимодействия, но, по мнению Федотова, "попытки создания этих механизмов искусственно ни к чему хорошему не приведут".

По его словам, ценности, необходимые для формирования общероссийского единства, заключены в Конституции. "Я считаю, что надконституционные ценности закреплены в Конституции. Поэтому, говоря о декларации общероссийского единства, — она у нас есть, 25 лет уже есть, только мы никак не можем научиться соблюдать эту Конституцию. Мы до сих пор не стали жить по Конституции как по основному закону не только государства, но и нашей жизни", — сказал Федотов.

Глава СПЧ также отметил, что нельзя назвать действующую Конституцию "безгрешной", но всем россиянам необходимо "ее понять, надо ее принять и надо сделать так, чтобы она стала обыденностью".

Форум "Сообщество" — это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.