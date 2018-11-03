Клинцевич не видит смысла ужесточать ответственность за "опасные" селфи

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. С селфи, создающими угрозу жизни и здоровью как окружающих, так и самого желающего сфотографироваться, необходимо бороться не ужесточением законодательства и не введением нового состава преступления, а воспитательной работой, считает сенатор Франц Клинцевич.

В пятницу вечером движение поездов было приостановлено на станции метро "Павелецкая" в Москве после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи.

"О введении нового состава преступления или ужесточении ответственности говорить не вполне корректно — такими действиями мужчина создал угрозу жизни и здоровья людей, а это уже уголовная ответственность, все это уже действуют в существующем законодательстве", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что проблема селфи, которые молодые люди делают зачастую в ущерб собственному здоровью и даже жизни, уже стали серьезной проблемой.

"И решать ее надо исключительно воспитательными средствами: необходима постоянная разъяснительная работа в школах, в ВУЗах, причём надо не бояться показывать, что произошло с теми или иными молодыми людьми, решившими сделать селфи в опасном и не подходящем для этого места", — убежден сенатор.