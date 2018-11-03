КРАСНОДАР, 3 ноя — РИА Новости. Автомобильная колонна тульского спасательного центра МЧС РФ доставила в Туапсинский район тяжелый механизированный мост, который восстановит автомобильное сообщение через реку Туапсе в селе Кирпичном после наводнения, мост готовится к установке, рассказали РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщили в ведомстве, мост будет установлен вместо моста через реку Туапсе, соединяющего две части села Кирпичное, который был разрушен в результате наводнения.

"Мост доставлен в Кирпичное… Устанавливать должны инженеры-строители, поэтому они… оценят обстановку и потом будут устанавливать. Когда это произойдёт, пока неизвестно", — рассказали РИА Новости в спасательном ведомстве.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани и в Сочи 24-25 октября привели к наводнению. Был введен режим ЧС, частично эвакуировано население. В результате стихии шесть человек погибло, по этим фактам СК возбудил уголовные дела. Двое пропали без вести, пострадали порядка 2,5 тысячи домовладений, в которых проживают более 7 тысяч человек. Власти выплачивают компенсации пострадавшим при подтоплении.