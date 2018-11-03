В московском метро запустили тематический поезд к юбилею МХТ имени Чехова

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тематический поезд, посвященный 120-летнему юбилею Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова, запустили на Замоскворецкой линии метро Москвы в ночь на субботу, в течение полугода новый состав перевезет более двух миллионов москвичей и гостей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Как подсчитали в метрополитене, новый тематический поезд будет перевозить пассажиров до конца апреля, и за это время с познавательными фактами о знаменитом театре смогут познакомиться более двух миллионов человек.
"Только за один рабочий день в поезде смогут проехать до 20 тысяч пассажиров. Такое количество зрителей могло бы разместиться в 21 зале МХТ", — пояснили в метро.
"В этом поезде пассажиры не услышат традиционные голоса дикторов метро. В поездке из динамиков будут звучать голоса известных актеров МХТ, которые зачитают цитаты из спектаклей, в разные годы поставленных на сцене театра", — добавили в подземке.